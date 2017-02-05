謝淑薇再轟核銷問題 網協：已開過說明會 體育署周一回覆

謝淑薇。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對謝淑薇週日凌晨在其臉書《夢遊寫真人》張貼奧運補助單據回文，有部分單據無法補助全額，但單據也無法退回等質疑，我國網球協會週日簡短回應：「相關補助核銷已開過說明會，體育署明（週一）將再統一回覆，選手如有任何問題，隨時歡迎在上班時間前來詢問。」

網協秘書長劉中興表示，優秀與潛能選手的補助計畫，是由體育署交辦給各單項協會施行，單據核銷也由體育署相關單位決定，協會部分僅負責代收，即第一手的收集整理，並無權利決定實際撥放金額，因此體育署明天統一回覆較為妥當。

劉中興另以協會角度解釋，針對此案舉辦過南北兩場核銷說明會，他印象中當時謝淑薇的家人代表有出席南部場次，與選手溝通這方面應無問題。至於謝淑薇質疑核銷單據不知去向？劉中興則就其了解部份舉例解釋：「1張單據申報金額若是1萬元，但依政府相關規定只能核發7千元的話，這張單據當然無法再退回，否則這7千元請問該如何核銷？」

【又是相忍為國？謝淑薇再轟網協：核銷單據不知去向】