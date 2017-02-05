NBA》關鍵時刻放槍 柯瑞這一球太傷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今作客國王，兩隊戰到延長賽，倒數階段僅1分落後的勇士原有機會逆轉，「浪花哥」柯瑞卻在剩下6秒時上籃放槍，下一波攻勢格林（Draymond Green）嘗試三分球未果，106：109苦吞敗仗。

儘管單場柯瑞轟下35分高分，延長賽最後階段錯失關鍵一擊，他在剩餘6秒9時突破上籃，沒想到球不進，反而助長主場國王的氣勢，結束一般暫停，柯瑞在4秒9跳投不中，國王在柯利森（Darren Collison）2罰皆中後再取得2分保險分，短暫停後勇士格林沒能投進三分球，勇士就此終止5連勝。

柯瑞關鍵時刻放槍，勇士延長賽吞敗。（美聯社）