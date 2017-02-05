絲薇托莉娜強壓彭帥 首捧台灣女網冠軍
2017/02/05 14:57
絲薇托莉娜。（記者林正堃攝）
〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金25萬美元（約770萬台幣）的台灣女網單打決戰，烏克蘭頭號種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）抱病出擊，6：3、6：2強壓中國31歲老將彭帥，快意復仇之餘，也5連勝首度在此笑捧冠軍。
目前世界女單排名13的絲薇托莉娜，其實本週因流感身體不適，但她意志力懾人，堅持奮戰到底，還一路過關斬將。週日決賽面對傷癒復出的老冤家彭帥，高顏值的絲薇托莉娜火力全開，兩盤6度破發壓制下，只花68分鐘輕鬆贏球，也回報2014年紐黑文對戰直落2落敗之仇。
去年WTA百大性感榜高居第6的絲薇托莉娜，在台人氣極旺，儘管決賽第1個發球局就被破發，現場觀眾加油助威下，隨即回破咬上，3：3僵持時她加足馬力，第7、9局連續再破，首盤率先到手。
次盤戰況雷同，彭帥破發開局，又被絲薇托莉娜回破，差距很快形成4：1，第8局彭帥無路可退發球局中，絲薇托莉娜第3個冠軍點順勢拿下，笑捧職業生涯第5座WTA女單金盃。
絲薇托莉娜。（記者林正堃攝）
絲薇托莉娜。（記者林正堃攝）
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