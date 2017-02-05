NBA》柯爾大爆氣被趕出場 小AI卻在一旁...（影音）
2017/02/05 15:07
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以106：109在延長賽中不敵國王，主帥柯爾在第3節時遭裁判趕出場，氣憤難耐的柯爾還不斷對著場內飆罵，不過場邊確捕捉到一個令人哭笑不得的畫面，伊古達拉竟在一旁模仿起裁判的動作，還被多家媒體捕捉到。
柯爾（Steve Kerr）今天因為向裁判提出抗議而遭吹罰技術犯規，且最後還被趕出場，對於判決相當忿忿不平的他，出場時還不斷對場內咆哮。
不過勇士球員伊古達拉（Andre Iguodala）竟在一旁模仿起排裁判把柯爾趕出場的動作，令人啼笑皆非，這畫面隨即被多家媒體捕捉到，並放上推特。
伊古達拉此役替補上陣，繳出2分6籃板。
伊古達拉。（資料照，美聯社）
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