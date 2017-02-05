NBA》為愛追到明尼蘇達 台灣正妹獲狀元狼抱抱（影音）

台灣女球迷為威金斯追到明尼蘇達。（取自灰狼官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕台灣人熱愛NBA，近年來許多球迷飛到美國只為能一睹最喜愛球員的丰采，今天一名台灣正妹就前往明尼蘇達灰狼隊主場，如願見到偶像威金斯（Andrew Wiggins）一面。

灰狼官方推特貼出一段影片，來自台灣的女孩不但為愛追到明尼蘇達，還貼心製作小卡片送給威金斯，威金斯看完後也相當開心的給女球迷一個大擁抱。

威金斯是灰狼頭號球星、2014年選秀狀元，15年以16.9分、4.6籃板拿下新人王，本季場均貢獻22.1分、4.2籃板，在隊上得分排名第2。

That feeling when you travel all the way from Taiwan for tonight's game and get to meet @22wiggins