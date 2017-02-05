台灣女網賽 詹家姐妹完成冠軍二連霸

對戰組合

詹詠然／詹皓晴 VS. Lucie Hradecka／Katerina Siniakova

詹詠然／詹皓晴今天僅花70分鐘就以6：4、6：1擊敗捷克組合Lucie Hradecka／Katerina Siniakova，成功將台灣女網賽的冠軍留在台灣，同時也完成賽事雙打的二連霸。

第二盤

詹詠然／詹皓晴雖然狀況下滑，但對手卻無法把握機會，Lucie Hradecka／Katerina Siniakova的6次破發機會1個都沒拿下，讓雙詹衛冕台灣女網賽的雙打冠軍機會增加。

關鍵第8局輪到Lucie Hradecka／Katerina Siniakova發球，手感卻無法條回水準，屢次發生失誤讓大小詹順利以直落二拿下台灣女網賽雙打冠軍。

第一盤

詹詠然／詹皓晴以6：4拿下，期間兩姊妹2度破發Lucie Hradecka／Katerina Siniakova，並以32個致勝球力壓對手的23個。