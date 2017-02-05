台灣女網雙詹衛冕 本季開胡合捧第9冠

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金25萬美元（約770萬台幣）的台灣女網賽，寶島頭號種子詹詠然／詹皓晴火力全開，6：4、6：2強壓捷克第2種子荷迪絲卡（Lucie Hradecka）／席妮亞可娃（Katerina Sinikova），詹家姊妹繼去年高雄首屆衛冕2連霸，再度為國人留下冠軍。

其實大、小詹開季欠佳，歷經奧克蘭、雪梨、澳網大滿貫等連3站失利打擊，心情頗受影響，還好如願在國人面前揮別低潮，聯手拚出4連勝，重新奮起笑捧今年首冠，也是生涯合作第9座WTA雙打金盃，賽後姊妹倆開心與加油團擁抱慶賀，並接受台北小巨蛋觀眾熱情掌聲喝采。去年10月中旬同等級的香港女網賽，詹家姊妹才笑捧第8座雙打冠軍獎盃，這也是她們相隔近4個月掄元。

女雙世界排名暫時並列第13的雙詹，決賽與老經驗的東歐人馬短兵相接，儘管3：3僵持時小詹先遭破發，隨即回破滅火，5：4聽牌姊妹把握機會，聯手突破荷迪絲卡的發球局，首盤率先到手。次盤大、小詹乘勝追擊，連保帶破3：0強勢開局，5：2大幅領先時再見破發，耗時71分鐘直落2攻頂，共享1.23萬美元（約38萬台幣）冠軍獎金。