NBA》運球終結自己腳踝 活塞小前鋒慘跌超糗（影音）
2017/02/05 16:45
〔體育中心／綜合報導〕運球過人的最高境界是將防守者晃開或是晃倒，但活塞小前鋒哈里斯（Tobias Harris）卻是運球過人時終結了自己的腳踝，跌了個狗吃屎。
活塞今天做客挑戰溜馬，哈里斯在第三節2分56秒從後場運球至前場，隊友幫他擋人後，哈里斯原本要往右切，但孰料他要做跨下運球時，左腳自己絆了一下，跌了一個大跤，也把球權拱手交回給溜馬，被記上一次失誤。
終場溜馬以105：84擊敗活塞，收下本季6連勝。哈里斯此役替補上場23分鐘，9投2中攻下8分，4籃板，並出現3次失誤。
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