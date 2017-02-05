HBL》林蝶忍住不吐 滬江複賽率先開胡

林蝶（資料照）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕HBL高中籃中女子組複賽首戰，擁有身高優勢的滬江高中發揮內線主宰力，全隊抓下44個籃板，大勝南湖高中15顆，高三主力中鋒林蝶攻下16分、18籃板，助滬江高中53：48擊敗南湖高中，複賽率先開紅盤。

林蝶賽前遵照防護員指示，服用營養補給品氨基酸，卻意外造成反胃想吐，林蝶透露，「第一次吃這種保健食品，比賽一直很想吐，靠意志力才撐下去。」後衛陳育緹同樣也有食用，她笑說，「粉狀的，味道真的很噁。」

南湖高中第三節結束取得1分領先，無奈末節守不住滬江的內線強攻，首次在新莊體育場比賽，射手群無法適應，擅長的三分球投21僅5中，內外皆施展不開，成為敗戰主因。