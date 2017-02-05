中職》唐肇廷、鄧志偉展愛心 參加公益餐會同樂

唐肇廷、鄧志偉、Uni Girls今天參加「澡到愛童樂會」與愛心公益餐會民眾一起同樂。（統一獅球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今年再次與創世基金會合作，統一獅唐肇廷、鄧志偉、Uni Girls今天來到「澡到愛童樂會」與參加愛心公益餐會民眾一起同樂。

Uni Gils及吉祥物萊恩除了帶來一段精彩舞蹈表演外，今日也和民眾一起體驗棒球遊戲，進行九宮格趣味競賽，唐肇廷及鄧志偉，到場與民眾一起同樂玩遊戲外，也特別準備親筆簽名版贈送給一起同樂球迷。統一球團也特別準備簽名球棒及大球贈送給創世基金會，提供現場進行義賣活動，義賣所得將全部捐贈創世基金會作為添購到府洗澡服務相關設備。

Uni Girls今天參加「澡到愛童樂會」與愛心公益餐會民眾一起同樂。（統一獅球團提供）

唐肇廷表示，很開心自己可以參加這麼有意義公益活動，現場也看到許多家長帶著小朋友一起來參加澡到愛童樂會，能跟許多孩童玩在一起，帶給他們快樂笑容是一件很幸福的事情。

而鄧志偉本身曾遭遇聽障困難，對於能夠參與活動，為公益盡份心力，鄧志偉表示：「過去我曾經接受別人的幫助，現在自己有能力，就多多參與公益活動，希望帶給大家實際幫助，邀請大家一起多多參與公益活動，你們的一小步對於需要幫助的團體，都是很大的力量。」

唐肇廷、鄧志偉今天參加「澡到愛童樂會」與愛心公益餐會民眾一起同樂。（統一獅球團提供）