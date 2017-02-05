SBL Live》布拉、周儀翔聯手飆分 達欣第三節超前
2017/02/05 18:48
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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裕隆
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17
|15
|19
|51
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達欣
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16
|14
|22
|52
第三節
布拉和周儀翔在第三節聯手飆分，雖然裕隆一度將領先要回，但布拉在該節最後讀秒階段灌籃得手，達欣第三節以52：51超前。
第二節
兩隊首節開局手感冷冰冰，達欣開賽前4分鐘半僅靠著罰球拿1分，而裕隆洋將賀夫連下4分助隊領先，但隨即施顏宗挺身扳平比數。
裕隆隨後打出一波8：2的攻勢拉開差距，但在周儀翔、布拉等人的追分下，首節以16：17一分落後。
達欣次節開局靠著布拉籃下強打，連拿6分超前，而賀夫和葛記豪也立即有所反擊，將比分追到25：26分一分之差。
胡凱翔在上半場最後2分鐘連飆進2顆三分彈，助隊再度要回領先，賀夫半場攻下16分、7籃板，裕隆以32：30領先達欣。
第一節
兩隊首節開局手感冷冰冰，達欣開賽前4分鐘半僅靠著罰球拿1分，而裕隆洋將賀夫連下4分助隊領先，但隨即施顏宗挺身扳平比數。
裕隆隨後打出一波8：2的攻勢拉開差距，但在周儀翔、布拉等人的追分下，首節以16：17一分落後。
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