SBL Live》布拉、周儀翔聯手飆分 達欣第三節超前

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 17 15 19 51 達欣 16 14 22 52

第三節

布拉和周儀翔在第三節聯手飆分，雖然裕隆一度將領先要回，但布拉在該節最後讀秒階段灌籃得手，達欣第三節以52：51超前。

第二節

兩隊首節開局手感冷冰冰，達欣開賽前4分鐘半僅靠著罰球拿1分，而裕隆洋將賀夫連下4分助隊領先，但隨即施顏宗挺身扳平比數。

裕隆隨後打出一波8：2的攻勢拉開差距，但在周儀翔、布拉等人的追分下，首節以16：17一分落後。

達欣次節開局靠著布拉籃下強打，連拿6分超前，而賀夫和葛記豪也立即有所反擊，將比分追到25：26分一分之差。

胡凱翔在上半場最後2分鐘連飆進2顆三分彈，助隊再度要回領先，賀夫半場攻下16分、7籃板，裕隆以32：30領先達欣。

第一節

兩隊首節開局手感冷冰冰，達欣開賽前4分鐘半僅靠著罰球拿1分，而裕隆洋將賀夫連下4分助隊領先，但隨即施顏宗挺身扳平比數。

裕隆隨後打出一波8：2的攻勢拉開差距，但在周儀翔、布拉等人的追分下，首節以16：17一分落後。