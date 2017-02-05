SBL》台啤展現「外地王」氣勢 擊敗台銀攻佔前二

台啤于煥亞在包夾中突圍投籃。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕第14季SBL今日在高雄巨蛋續戰，首場由排名第三的台啤遭遇昨日終止9連敗的台銀，台啤展現「外地王」氣勢，克服第三節的當機，第四節一舉扳倒對手，以86：76勝出，戰績15勝9敗，暫時超越今日尚未出賽的裕隆、並追平富邦勇士，並列聯盟老二。

進入2017年手感火燙的于煥亞，首節即攻下9分，率台啤取得21：16領先，台銀老將陳順詳第二節飆進一記三分球，加上首節的5分進帳，搭配主控李維哲單節貢獻8分，幫助台銀能夠緊咬不放，半場打完台啤以37：33領先。

易籃後，李維哲、陳國維接連在三分線開火，率隊打出9：2攻勢，咬過對手取得領先，但台啤新秀李愷諺單節也拿了8分，幫助球隊守住領先優勢，仍以59：54領先對手，末節台啤把握對方回防過慢或失誤產生，創造出數波快攻取分，加上朱億宗單節挹注11分，穩穩將勝利收進口袋。

台啤戴維斯上籃。（記者黃志源攝）

李愷諺攻下13分，B.戴維斯挹注13分、8籃板、7助攻與6抄截，于煥亞15分進帳，第四節爆發的朱億宗則有15分進帳，在第四節上演雙手灌籃的周伯勳則有11分進帳。本季SBL共有6週外地賽事，分別在彰化、桃園中原大學與高雄巨蛋開戰，如今進行了5週賽事，台啤戰績9勝2敗，暫時超越今日尚未出賽的達欣8勝2敗，榮登本季「外地王」。

落敗的台銀戰績6勝18敗，再度與金酒戰績相同，但台銀與金酒的對戰僅1勝3敗，只能再度困在爐主寶座中，此役李維哲攻下19分，李恩繳出20分、13籃板「雙十」成績單，陳順詳攻下11分，但團隊失誤22次，讓對方獲得多次快攻機會，重下敗因。

台啤朱億宗快攻上籃。（記者黃志源攝）

台啤李愷諺運球快攻。（記者黃志源攝）