女網雙詹過年九加一 等於十全十美

〔記者梁偉銘／台北報導〕純正土生土長的詹詠然／詹皓晴，堪稱台灣網壇近年最成功的女子雙打組合，加上剛出爐的總獎金25萬美元（約770萬台幣）台灣女網賽，這組寶島最佳拍檔已經聯手贏得9座WTA巡迴賽等級雙打金盃，若加上大前年總獎金12.5萬美元、挑戰賽等級的台北海碩盃冠軍，姊妹倆開春職業第10冠到手，等於「十全十美」好兆頭，開季陷入瓶頸的陰霾一掃而空。

27歲的詹詠然成名甚早，與23歲的妹妹詹皓晴感情深厚，場上前後排默契也渾然天成，姊妹倆自2013年起合拍出擊，中國深圳一鳴驚人奪冠；隔年英國伊斯特本封后，挑戰賽的海碩盃也掄元；2015年泰國芭達雅、美國辛辛那提、日本東京横掃3冠；去年則包辦台灣高雄、卡達杜哈、香港另位3冠，如今台灣女網移師台北小巨蛋又連霸，讓正值低潮的大、小詹士氣大振，賽後頻呼：「過年回家最溫暖，返台享受地主優勢真正痛快！」