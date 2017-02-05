女網雙詹過年九加一 等於十全十美
2017/02/05 17:04
〔記者梁偉銘／台北報導〕純正土生土長的詹詠然／詹皓晴，堪稱台灣網壇近年最成功的女子雙打組合，加上剛出爐的總獎金25萬美元（約770萬台幣）台灣女網賽，這組寶島最佳拍檔已經聯手贏得9座WTA巡迴賽等級雙打金盃，若加上大前年總獎金12.5萬美元、挑戰賽等級的台北海碩盃冠軍，姊妹倆開春職業第10冠到手，等於「十全十美」好兆頭，開季陷入瓶頸的陰霾一掃而空。
27歲的詹詠然成名甚早，與23歲的妹妹詹皓晴感情深厚，場上前後排默契也渾然天成，姊妹倆自2013年起合拍出擊，中國深圳一鳴驚人奪冠；隔年英國伊斯特本封后，挑戰賽的海碩盃也掄元；2015年泰國芭達雅、美國辛辛那提、日本東京横掃3冠；去年則包辦台灣高雄、卡達杜哈、香港另位3冠，如今台灣女網移師台北小巨蛋又連霸，讓正值低潮的大、小詹士氣大振，賽後頻呼：「過年回家最溫暖，返台享受地主優勢真正痛快！」
相關新聞
- 台灣女網賽》「台灣要獨立建國！」鬧場 決賽一度中斷
- WTA第6性感甜姊兒 決戰中國
- 台灣女網賽》輸球但生日快樂！ 莎法洛娃30歲切蛋糕
- 台灣女網賽》準備好了！雙詹預約台灣女網衛冕（影音）
- 台灣女網賽》場上、場外都血拼！女網眾球星封館 Shopping
推薦新聞
-
HBL》張鎮衙攻下17分 衛冕軍南山首戰告捷2017/02/05 18:34
-
中職》唐肇廷、鄧志偉展愛心 參加公益餐會同樂2017/02/05 17:32
-
NBA》運球終結自己腳踝 活塞小前鋒慘跌超糗（影音）2017/02/05 16:45
-
HBL》林蝶忍住不吐 滬江複賽率先開胡2017/02/05 16:45
-
台灣女網雙詹衛冕 本季開胡合捧第9冠2017/02/05 16:18