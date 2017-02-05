NBA》熱火大勝七六人 懷特塞德：有沒有恩比德都一樣
2017/02/05 20:46
懷特塞德。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今日熱火主場迎戰七六人，「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）不但攻下全場最高30分，更在首節就繳出雙十成績。賽後他接受訪問時表示，近來熱火打得相當團結，隊友的狀況都很好，還表態就算恩比德（Joel Embiid）未缺賽，也不會影響比賽最終的結果。
本季懷特塞德有三場比賽攻下超過30分的成績，其中兩場就是對戰七六人，白邊在接受訪問時表示，最近聽到許多關於七六人的傳聞，賽前就非常期待與七六人的對決。
今日白邊手感發燙，當記者詢問恩比德的缺賽是否會影響比賽的結果，他則直接予以否定，「我不認為有恩比德會有什麼不同，」懷特塞德：「我認為不同的是，近期球隊打得很團結。但單就得分來說，上次我與七六人對戰也同樣繳出了超過30分以上的成績。」
兩隊不久後將在12日於七六人主場再度碰頭，值得關注的是，熱火近期頻傳捷報，不但收下10連勝，與東部第8黃蜂目前也只剩2.5場勝差，有望進入季後賽。
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