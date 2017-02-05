NBA》小牛救世主成歷史第三人 美媒盛讚：林來瘋2.0
2017/02/05 17:33
〔體育中心／綜合報導〕本季表現低迷的小牛終於撿到寶，日前以10天短約加盟的控球後衛費雷爾（Yogi Ferrell）昨天單場飆進9顆三分球，狂轟32分率小牛擊敗拓荒者，今天獲球隊開出2年正式合約留人。
23歲的費雷爾是去年選秀會的落選新秀，美國媒體指出，他在生涯前15場比賽就飆出單場30分，是NBA歷史第3位留名的落選球員，上一位則是雷霆射手莫羅（Anthony Morrow）在2008年寫下的紀錄。
費雷爾開季本是籃網隊一員，但未獲教練團重用在去年12月遭釋出，今年1月費雷爾與小牛簽下10天合約，在隊上控球後衛傷兵不斷的情況下打出亮眼成績，4場出賽平均砍下17.8分、5助攻、1.8抄截，三分球命中率高達5成20，崛起過程更被美國媒體《IndyStar》形容為「林來瘋2.0」。
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