HBL》張鎮衙攻下17分 衛冕軍南山首戰告捷
2017/02/05 18:34
南山高中張鎮衙跳起出手。（記者陳志曲攝）
〔記者廖聿偉／新莊報導〕衛冕軍南山高中昨於準決賽首戰展現王者實力，張鎮衙攻下17分，隊長李家慷手感不佳，2分球5投盡墨、貢獻7分，改做苦力抓下全隊最多11籃板，終場南山高中66：49大勝東山高中。
東山得分王白曜誠攻下17分、7籃板，無奈東山全場發生多達26次失誤，團隊籃板更以37：52完全居於劣勢，最終不敵南山，東山高中主帥廖覎鋕表示，第一場就碰上強隊並非壞事，球員展現的防守和拚勁都比複賽更出色，接下來的賽事會漸入佳境。
南山高中李家慷跳起出手。（記者陳志曲攝）
東山高中白曜誠（右）。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- HBL》陳千惠末節穩定軍心 永仁克南山收首勝
- HBL》林蝶忍住不吐 滬江複賽率先開胡
- HBL》授旗高苑男籃出征 她率隊員擺出卡娃伊姿勢
- HBL》力拚冠軍 高苑籃球隊春節集訓
- HBL》備戰8強！泰山續與外隊密集訓練 明和南山、南湖放年假
推薦新聞
-
NBA》波士頓最終回？ 皮爾斯：沒心理準備2017/02/05 20:47
-
HBL》韓杰諭大扭準決賽報銷 泰山首戰不敵高苑吞敗2017/02/05 20:42
-
台灣女網2年燒1點6億 「卡神」呼籲各界支持2017/02/05 19:37
-
中職》猿隊開幕週活動 預計和機捷結合2017/02/05 19:31
-
SBL Live》布拉29分17籃板 達欣賞裕隆二連敗2017/02/05 19:10