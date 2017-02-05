HBL》張鎮衙攻下17分 衛冕軍南山首戰告捷

南山高中張鎮衙跳起出手。（記者陳志曲攝）



〔記者廖聿偉／新莊報導〕衛冕軍南山高中昨於準決賽首戰展現王者實力，張鎮衙攻下17分，隊長李家慷手感不佳，2分球5投盡墨、貢獻7分，改做苦力抓下全隊最多11籃板，終場南山高中66：49大勝東山高中。

東山得分王白曜誠攻下17分、7籃板，無奈東山全場發生多達26次失誤，團隊籃板更以37：52完全居於劣勢，最終不敵南山，東山高中主帥廖覎鋕表示，第一場就碰上強隊並非壞事，球員展現的防守和拚勁都比複賽更出色，接下來的賽事會漸入佳境。

南山高中李家慷跳起出手。（記者陳志曲攝）



東山高中白曜誠（右）。（記者陳志曲攝）

