中職》LamiGirls決選12人出爐 李杜軒妹妹成一大亮點
2017/02/05 18:45
〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊旗下啦啦隊LamiGirls舉辦第5屆「星計劃」徵選，20位女孩表演舞蹈及唱歌，最終選出12位晉級決選，25日再從這12位女孩中選出4位LamiGirls新成員。
本屆評審陣容有孫協志、曹西平、陳思璇跟Kimiko老師，選出的12位晉級者分別是牙璽喬、陳玟伶、許心瑀、劉乙臻、連玉玲、籃靖玟、劉容慈、林晶瑩、李亞璇、蔡依嫻、張凱緹、鄭嵫馨。
參賽者李亞璇是職棒球員李杜軒的妹妹，雖然舞風被評審評為不容易辨識，但歌聲受到極高評價。李亞璇說，自己其實對舞蹈較有自信，決選會更努力，也說這次報名其實未跟家人透露，希望入選後再把好消息告訴家人。
參賽者劉乙臻年僅19歲，在台上自我介紹時，自承看不太懂棒球，但只進場一次就愛上球場氣氛，若真有機會當上LamiGirls，會盡力幫球隊加油。
初選會入選李亞璇。（記者廖振輝攝）
初選會入選李亞璇。（記者廖振輝攝）
評審陳思璇（左起）、曹西平、孫協志、kmiko（記者廖振輝攝）
星計畫初選入選的12名女孩。（記者廖振輝攝）
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