中職》罕姓「牙」女孩 柏融大王鐵粉

牙璽喬是王柏融鐵粉。（記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊今舉辦徵選，20位女孩同場較勁，其中兩位女孩的名字卻成為另類焦點。率先上場的編號第1號牙璽喬、13號籃靖玟雙雙晉級決選。

牙璽喬說，抽到1號當下想著只能認命了，一開始跳的時候很緊張，後來抱著豁出去的心情，但唱歌時還是有點忘詞。牙璽喬是王柏融的「鐵粉」，很喜歡球場氣氛，被問到她的罕見姓氏，她也說不清楚，只知道祖先似乎改過姓。

13號參賽者籃靖玟的姓則常常被寫成相對常見的「藍」，她說生活上常被誤寫，解釋時難免有困擾，除家人外從小只看過一個和她同姓的人，據她所知，很可能祖先的有誤寫姓氏，就一路傳下來。

籃靖玟。（記者廖振輝攝）

