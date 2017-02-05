中職》罕姓「牙」女孩 柏融大王鐵粉
2017/02/05 18:54
牙璽喬是王柏融鐵粉。（記者廖振輝攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊今舉辦徵選，20位女孩同場較勁，其中兩位女孩的名字卻成為另類焦點。率先上場的編號第1號牙璽喬、13號籃靖玟雙雙晉級決選。
牙璽喬說，抽到1號當下想著只能認命了，一開始跳的時候很緊張，後來抱著豁出去的心情，但唱歌時還是有點忘詞。牙璽喬是王柏融的「鐵粉」，很喜歡球場氣氛，被問到她的罕見姓氏，她也說不清楚，只知道祖先似乎改過姓。
13號參賽者籃靖玟的姓則常常被寫成相對常見的「藍」，她說生活上常被誤寫，解釋時難免有困擾，除家人外從小只看過一個和她同姓的人，據她所知，很可能祖先的有誤寫姓氏，就一路傳下來。
籃靖玟。（記者廖振輝攝）
相關新聞
- 中職》LamiGirls決選12人出爐 李杜軒妹妹成一大亮點
- 中職》唐肇廷、鄧志偉展愛心 參加公益餐會同樂
- 中職》最強吉祥物強勢回歸 「大義」瞎趴造訪SBL
- 中職》前義大啦啦隊Peggy、Chi Chi 變成中信兄弟Passion Sisters
- 中職》統一獅勝利女神 改當中信兄弟Passion Sisters
推薦新聞
-
NBA》波士頓最終回？ 皮爾斯：沒心理準備2017/02/05 20:47
-
HBL》韓杰諭大扭準決賽報銷 泰山首戰不敵高苑吞敗2017/02/05 20:42
-
台灣女網2年燒1點6億 「卡神」呼籲各界支持2017/02/05 19:37
-
中職》猿隊開幕週活動 預計和機捷結合2017/02/05 19:31
-
中職》許心瑀、劉容慈情同姐妹 雙雙晉級2017/02/05 19:01