中職》許心瑀、劉容慈情同姐妹 雙雙晉級
2017/02/05 19:01
〔記者林宥辰／台北報導〕LamiGirls參賽者中，有一對參賽女孩許心瑀、劉容慈情同姐妹，兩人造型風格和口條都極其相似，最終雙雙晉級決選。
許心瑀和劉容慈表演順序分別是6號和15號，兩人甚至還輪流穿表演褲跳舞。許心瑀說，是劉容慈先看到徵選公告，兩人討論之後都對啦啦隊有興趣，許心瑀還幫好友剪輯音樂。
晉級者唱名時，劉容慈最後一位被唱名到，兩人坦言當下很緊張。劉容慈還說，當時心想如果沒上，決選再幫好友伴舞，現在兩人都進入決選，開心之餘也會繼續努力。
許心瑀、劉容慈（左）情同姐妹。（記者廖振輝攝）
許心瑀（記者廖振輝攝）
許心瑀（記者廖振輝攝）
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