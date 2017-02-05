NBA》波士頓最終回？ 皮爾斯：沒心理準備

〔體育中心／綜合報導〕台灣時間明天（6日）凌晨3點，快艇將在波士頓與塞爾提克交手，這場也將是39歲老將皮爾斯（Paul Pierce）退休前最後一場在波士頓的比賽。皮爾斯表示，自己無法想像這一天，沒有任何心裡準備。

「我的生涯有15年都在波士頓的花園球場度過，」皮爾斯說，「我也一直想在這裡退休，儘管天不從人願。但我很高興自己依然被視為塞爾提克隊的一份子，好像我在這裡成長一樣。」

快艇在比賽前2天就抵達波士頓，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）讓皮爾斯在波士頓到處走走，重溫過去的時光。

皮爾斯最後提到：「我來自洛杉磯，住在離論壇球場非常近的地方，從小看湖人與塞爾提克爭冠。從不喜歡塞爾提克，到加入他們，再到擊敗湖人奪冠，想到就覺得這種人生際遇很瘋狂。過了19年，我也總算體悟到自己來到波士頓的意義。」

皮爾斯趁空檔在波士頓散步、拍照。（取自Instagram）