SBL》布拉灌籃秀連11場「雙十」 率隊氣走裕隆

達欣布拉灌籃，裕隆籃下3球員無力防守。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕高居聯盟龍頭的達欣本週在高雄首戰遭璞園於第四節超車落敗，今日與裕隆一戰，226公分布拉繼續在禁區肆虐，完成連11場「雙十」成績單，率隊以70：65勝出。

裕隆昨日被富邦勇士的三分砲火轟得七葷八素，此役上半場則重拾外圍火力，共投進4顆三分球，抵擋住達欣洋將布拉在禁區的強大威力，以32：30領先。前兩節裕隆的賀夫繳出16分、7籃板小勝布拉的13分6籃板。

裕隆賀夫上籃。（記者黃志源攝）

易籃後，兩隊競爭變得更加激烈，雙方互有領先，但達欣靠著布拉最後的補灌，暫以52：51領先，進入末節裕隆周士淵雖連得6分，但團隊命中率偏低，也讓達欣再度要回領先優勢，即便裕隆曾追至1分差，但達欣老將林宜輝送上一顆三分彈，且達欣兩度抄掉裕隆的球，以5分之差收下勝利。

布拉繳出29分、17籃板；周儀翔14分4籃板、4助攻與3抄截，包括最後關鍵的抄球，利用防守幫助球隊贏球。

落敗的裕隆，戰績14勝10敗，排名從原先的老二滑落至第四，賀夫此仗攻下29分、10籃板；周士淵砍進11分；胡凱翔8分、8籃板。