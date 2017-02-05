SBL Live》戴維斯第三節制霸禁區 璞園追成1分差
2017/02/05 20:51
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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璞園
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20
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16
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21
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57
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富邦
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21
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29
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8
|58
第三節
風水輪流轉，前一節火力大方送的富邦攻勢熄火，全隊單節僅有8分進帳，不敵璞園戴維斯的9分，戴維斯不但找回手感，防守上更抓下9籃板，送出2次麻辣鍋，氣勢回到璞園手上。
璞園替補群陳子威、施敬堯、簡浩都有得分演出，幫助球隊追成57：58落後。
第二節
富邦火力大方送，讓璞園防手潰堤，2分命中率高達7成，其中洋將歐布萊恩狂拿9分，不但進攻手感火燙，歐布萊恩還成功壓制戴維斯6投僅2中，是富邦能拉開比數的關鍵。另外，本土洋將蔡文誠單節也拿下7分，半場打完富邦已3人得分上雙，璞園只靠戴維斯、陳堅恩2人苦撐。
第一節
由富邦先攻，開賽3分鐘雙方打出一波7：7攻勢，林書緯手感火燙外線連飆，但璞園靠戴維斯在禁區猛攻緊咬比數，首節歐布萊恩和林書緯合拿15分，璞園僅有戴維斯與陳堅恩有得分，合飆20分。
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