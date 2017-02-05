SBL Live》戴維斯第三節制霸禁區 璞園追成1分差

2017/02/05 20:51

 

第1節

第2節

第3節

第4節

總分

璞園

20

16

21

57

富邦

21

29

8

58

第三節

風水輪流轉，前一節火力大方送的富邦攻勢熄火，全隊單節僅有8分進帳，不敵璞園戴維斯的9分，戴維斯不但找回手感，防守上更抓下9籃板，送出2次麻辣鍋，氣勢回到璞園手上。

璞園替補群陳子威、施敬堯、簡浩都有得分演出，幫助球隊追成57：58落後。

第二節

富邦火力大方送，讓璞園防手潰堤，2分命中率高達7成，其中洋將歐布萊恩狂拿9分，不但進攻手感火燙，歐布萊恩還成功壓制戴維斯6投僅2中，是富邦能拉開比數的關鍵。另外，本土洋將蔡文誠單節也拿下7分，半場打完富邦已3人得分上雙，璞園只靠戴維斯、陳堅恩2人苦撐。

第一節

由富邦先攻，開賽3分鐘雙方打出一波7：7攻勢，林書緯手感火燙外線連飆，但璞園靠戴維斯在禁區猛攻緊咬比數，首節歐布萊恩和林書緯合拿15分，璞園僅有戴維斯與陳堅恩有得分，合飆20分。

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