SBL Live》戴維斯第三節制霸禁區 璞園追成1分差

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 璞園 20 16 21 57 富邦 21 29 8 58

第三節

風水輪流轉，前一節火力大方送的富邦攻勢熄火，全隊單節僅有8分進帳，不敵璞園戴維斯的9分，戴維斯不但找回手感，防守上更抓下9籃板，送出2次麻辣鍋，氣勢回到璞園手上。

璞園替補群陳子威、施敬堯、簡浩都有得分演出，幫助球隊追成57：58落後。

第二節

富邦火力大方送，讓璞園防手潰堤，2分命中率高達7成，其中洋將歐布萊恩狂拿9分，不但進攻手感火燙，歐布萊恩還成功壓制戴維斯6投僅2中，是富邦能拉開比數的關鍵。另外，本土洋將蔡文誠單節也拿下7分，半場打完富邦已3人得分上雙，璞園只靠戴維斯、陳堅恩2人苦撐。

第一節

由富邦先攻，開賽3分鐘雙方打出一波7：7攻勢，林書緯手感火燙外線連飆，但璞園靠戴維斯在禁區猛攻緊咬比數，首節歐布萊恩和林書緯合拿15分，璞園僅有戴維斯與陳堅恩有得分，合飆20分。