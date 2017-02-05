中職》猿隊開幕週活動 預計和機捷結合

星計畫初選入選的12名女孩。（記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊積極春訓中，所屬的啦啦隊今舉辦徵選，開幕首週活動也確定將和即將開通的桃園機場捷運結合，邀請球迷搭捷運到台北看球。

猿隊副領隊浦韋青說，球隊主場開幕戰是3月28日，該週共5場比賽，整週都會和桃園市政府及桃園捷運公司合作辦活動，目前尚有細節要和市府單位討論，活動名稱尚未能公布。