NBA》遭主場球迷狂噓 安東尼霸氣回應
2017/02/05 20:08
安東尼（右）（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場以104：111敗給騎士，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）近期不斷捲入交易傳聞，而甜瓜受訪表示，球隊裡的鬥爭和交易，都在考驗他的意志力，「我會保持樂觀的態度去面對這一切。」並向對他抱以噓聲的球迷喊話，不要被報導影響了情緒。
「面對接踵而來的考驗，我必須保持冷靜。」安東尼認為，近期發生的事情，對他而言都是考驗，磨練自己的意志力，讓自己更加強大。
主場球迷噓聲不斷，安東尼說：「報導說什麼球迷就相信什麼，他們也會對此做出反應，反正我會繼續去練習，做自己該做的事，這樣他們應該就不會噓我了吧。」
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