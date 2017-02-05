台灣女網2年燒1點6億 「卡神」呼籲各界支持

台灣女網賽兩年燒1.6億，明年是否續辦成未知數。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2017台灣女網賽在台北小巨蛋落幕，大會執行長「卡神」楊蕙如表示，感謝賽會工作人員辛苦付出，以及贊助商大力支持，讓賽事質感提升。但她粗估2屆下來燒掉1.6億台幣，肯定持續虧損，盼望明年有更多企業和政府支持，也不排除讓其他人接手，期盼第3屆能在台灣持續舉辦。

從去年高雄，到今年台北，楊蕙如認為，賽事門票收入明顯提升，結算後希望本屆能達500萬台幣，至少減少虧損。「今年賽會開銷雖已下降，基本上還是虧損，但門票表現不錯，已達WTA巡迴賽前段水準。」她強調，賽事主要經費來源，還是來自贊助商和政府，何況在台灣辦運動賽事不太可能賺錢，「這不是我一個人能扛起，未來台灣賽要擴大規模，就必須引進更多專業、更有能力的人來領導。」

本屆台灣賽獲國內外選手高度肯定，楊蕙如認為，台北W飯店、中華航空這些大企業的贊助支持是關鍵，也明顯提升百大球星來台參賽意願，只是連兩年虧損，她自覺憑個人能力，恐怕很難再撐下去，「我已到極限，希望更多有能力的人一起加入，甚至我可以淡出主辦單位。這項賽事已達一定規模，包括場地地板可繼續使用，我真的很希望，賽事可以持續在台灣辦下去。」