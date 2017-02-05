HBL》韓杰諭大扭準決賽報銷 泰山首戰不敵高苑吞敗
2017/02/05 20:42
高苑工商田浩。（記者陳志曲攝）
〔記者廖聿偉／新莊報導〕本季重返八強的泰山高中今「賠了夫人又則兵」，開賽10分領先於次節末段消耗殆盡，最終70：77遭高苑工商逆轉，主力前鋒韓杰諭終場前上籃打滑，左腳膝蓋嚴重扭傷，準決賽報銷，賽後泰山陷入愁雲慘霧之中。
韓杰諭、譚傑龍和尤楚翔三位190公分以上長人，組成本季泰山引以為傲的「三塔」，此役原寄望內線優勢打垮高苑，無奈下半場守不住田浩，讓他豪取全場最高23分，泰山外線則完全找不到準心，團隊三分球21投僅3中，命中率14%，全場發生24次失誤，比高苑多一倍，最終只能敗下陣來。
泰山高中韓杰諭（中）膝蓋受傷，被抬出場。（記者陳志曲攝）
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