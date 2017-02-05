HBL》高國豪轟33分超全能數據 率「綠色神盾」奪9連勝

高國豪轟下33分，表現全場最佳。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕HBL八強開打，「綠色神盾」松山高中今天在高國豪33分、12籃板、7助攻、6抄截的全面身手帶領下，以94：70輕取東泰高中，延續9連勝氣勢。

開賽高國豪就展現火燙手感，單節飆進3顆三分球，讓松山在首節就拿下雙位數領先，下半場高國豪切換為助攻模式，頻頻送出美技助攻隊友，讓松山領先擴大為20分。

總計高國豪抓下5個進攻籃板，三分球投6中4，另外松山陳宏哲也進帳17分，且全隊僅2人得分未開張，東泰則以高二的前鋒吳宗憲拿下17分、7籃板表現最佳。