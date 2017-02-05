SBL》「EQ連線」轟48分搭配陳子威末節爆發 璞園逆轉富邦勇士
2017/02/05 21:40
〔記者林岳甫／高雄報導〕本週SBL移師至高雄巨蛋熱戰，璞園與富邦勇士更展開三連戰，此役勇士上半場取得雙位數領先，下半場璞園便展開追分秀，陳子威在第四節飆進3顆三分彈，加上「EQ連線」Q.戴維斯、陳堅恩合力貢獻48分，以84：80逆轉勝出。
璞園陳堅恩上半場貢獻14分，戴維斯則有15分，但球隊火力過於集中在兩人身上，且勇士的歐布萊恩上半場在體力充足下，砍進3顆三分球，攻下17分，林書緯10分與蔡文誠11分，讓勇士取得50：36大幅領先。
易籃後，璞園僅讓勇士單節進帳8分，並由戴維斯在禁區攻下9分領軍下，團隊共進帳21分，也將落後縮小至57：58。末節璞園陳子威再次展現「第四節先生」威名，單節飆進3顆三分球，勇士隨後無力追趕，黯然吞敗。Q.戴維斯27分、16籃板與「E」陳堅恩挹注21分，加上陳子威18分進帳，3人一同當起致勝英雄。
落敗的勇士戰績為15勝10敗，排名遭15勝9敗的台啤超越，滑落至第三，歐布萊恩攻下21分與9籃板，蔡文誠25分、12籃板，林書緯14分及5助攻。
陳子威末節飆進12分，是璞園獲勝關鍵。（記者黃志源攝）
蔡文誠狂砍25分、12籃板，無奈孤掌難鳴。（記者黃志源攝）
陳堅恩也有21分的好表現。（記者黃志源攝）
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