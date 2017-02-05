HBL》謝亞軒飆6記三分砍20分 能仁首戰告捷

能仁家商謝亞軒。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL男女八強賽今天點燃戰火，能仁家商今與南湖高中交手，能仁當家射手謝亞軒飆進6記三分彈，攻下全場最高的20分，率領能仁以73：55擊敗南湖。

南湖首節雖然取得5分領先，但2、3節進攻大當機，單節都僅得9分，這也讓能仁超前並將差距越拉越大，而南湖末節雖然第4節試圖反撲，但仍無功而返，終場以55：73敗下陣來。

能仁共有四人得分上雙，謝亞軒三分球10投6中飆進20分，而陳范柏彥和王詠誠各貢獻11分，蘇志誠則有10分、5籃板。南湖以曹薰襄的16分、7籃板、3助攻最佳。