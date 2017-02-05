新體育署長人選出爐 林德福：願為台灣運動貢獻一份心力
2017/02/05 21:44
行政院前體委會主委林德福將接掌體育署署長。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者林宗偉／台北報導〕教育部體育署的新大家長呼之欲出，據了解，行政院前體委會主委林德福將接掌署長位置，不過目前中央還未正式宣布，林德福低調說：「我既不承認，也不否認。」
由於現任體育署長何卓飛申請退休，中央高層先前便徵詢體育行政閱歷豐富的林德福意願，身為宜蘭人的他本較想留在故鄉服務，如今再被傳出終於點頭入閣，他間接地回應說：「如果有機會，當然願意為了台灣人民的健康以及運動發展，貢獻一份心力。」
現年62歲的林德福，曾任行政院體委會主委，在他任內，棒球方面除了促進中華職棒聯盟及台灣職棒大聯盟合併，還推動「代訓球員」制度；籃球部分，則是超級籃球聯賽（SBL）開打的重要推手。
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