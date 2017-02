皮爾斯最後一次回到波士頓 今日賽事預告與轉播

早安,《自由體育》為讀者獻上精采賽事。今日快艇將在台灣時間凌晨3點於波士頓與塞爾提克交手,此役也將是快艇39歲老將皮爾斯高掛球衣前最後一次造訪波士頓,他生涯效力綠衫軍15個球季,支持皮爾斯的球迷,記得鎖定電視轉播!

高中籃球聯賽八強準決賽昨日開打,各隊拚登台北小巨蛋,人氣最旺的「綠色神盾」松山高中延續9連勝氣勢,今將迎戰東山高中,喜愛熱血籃球的朋友,千萬不要錯過。

NBA

09:30 快艇 vs. 塞爾提克(緯來體育D-Live)

HBL

女子組

14:00 南湖 vs. 普門(FOX2、3台)

男子組

15:40 南湖 vs. 高苑(FOX2、3台)

17:20 松山 vs. 東山(FOX2、3台)

19:00 泰山 vs. 能仁(FOX2、3台)

地點:新莊體育館