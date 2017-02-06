皮爾斯最後一次回到波士頓 今日賽事預告與轉播
2017/02/06 07:09
早安，《自由體育》為讀者獻上精采賽事。今日快艇將在台灣時間凌晨3點於波士頓與塞爾提克交手，此役也將是快艇39歲老將皮爾斯高掛球衣前最後一次造訪波士頓，他生涯效力綠衫軍15個球季，支持皮爾斯的球迷，記得鎖定電視轉播！
高中籃球聯賽八強準決賽昨日開打，各隊拚登台北小巨蛋，人氣最旺的「綠色神盾」松山高中延續9連勝氣勢，今將迎戰東山高中，喜愛熱血籃球的朋友，千萬不要錯過。
NBA
09：30 快艇 vs. 塞爾提克（緯來體育D-Live）
HBL
女子組
14：00 南湖 vs. 普門（FOX2、3台）
男子組
15：40 南湖 vs. 高苑（FOX2、3台）
17：20 松山 vs. 東山（FOX2、3台）
19：00 泰山 vs. 能仁（FOX2、3台）
地點：新莊體育館
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