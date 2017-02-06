NFL盼在中國達陣 超級盃微博直播

〔中央社〕職業美式足球聯盟NFL放眼中國14億人口的龐大商機，將透過社群媒體微博首次直播NFL年度盛會超級盃，讓球迷在上班途中也能經由手機與平板電腦收看賽事。

第51屆超級盃北京時間今早7時30分在德州休士頓NRG體育場（NRG Stadium）開打，由亞特蘭大獵鷹和新英格蘭愛國者對戰。

美式足球在中國仍屬新奇運動，球迷的接受度如何，目前仍有待考驗。NFL中國區董事總經理楊瑞奇（Richard Young）日前在專訪中告訴路透社，NFL透過十多種平台或定期電視與網路轉播加強連結，以協助鎖定觀眾。

根據市場民調顧問公司尼爾森（Nielsen），NFL本季美國電視收視率下滑8%，每週平均收看人口來到1650萬人，因此NFL盼望在中國及其他海外市場點燃觀眾的熱情。

楊瑞奇表示，目前中國每週約有150萬人在多種社交平台收看NFL比賽的直播，當中有許多是20至30歲的年輕人，他們在通勤時以手機掌握賽況。

他說，過去5年中國球迷人數已呈現10倍的成長。