NBA》「真理」戲劇性投進最後一球 快艇波士頓沉船

「真理」皮爾斯回到波士頓主場先發出賽。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕生涯15年精華都獻給塞爾提克，39歲老將「真理」皮爾斯（Paul Pierce）今天是最後一次回到波士頓出賽，他在決勝節剩下11秒投進三分球，快艇102：107客場吞下2連敗。

皮爾斯將在球季結束退休，他自美國時間12月31日後就沒再出賽，今天快艇雖然作客失利，但焦點都聚集在這位老將身上，皮爾斯在開節先發出賽，打5分鐘後回到板凳休息，他說，「我很高興以這種方式結束，感覺很好，我真的很開心道格（Doc Rivers）讓我以球員身分最後一次出現在波士頓花園球場，這是一份榮耀，18年前的今天我在這裡完成第一場先發比賽，2017年在這裡又以先發結束職業生涯，滿有趣的。」

快艇主帥瑞佛斯表示，對皮爾斯而言，今天比賽的一切算是完美落幕，賽前安排皮爾斯先發上陣，他相信球隊都能理解，「起初我還去問球隊大家的意見，但他們看我的樣子就像是『你問這什麼問題？』他們想讓他先發，我想這是無庸置疑的，雖然保羅（皮爾斯）實際上猶豫了一陣子才答應。」

快艇首節就以19：29大幅落後，次節「小巨人」湯瑪斯（Isaiah Thomas）雖熄火，不過塞爾提克倚仗3顆三分球，上半場結束保有9分領先。易籃後塞爾提克在第三節尾聲靠著外線連發，一舉將領先拉開到最多18分領先，決勝節快艇急起直追，剩餘2分鐘掀起一波10：4攻勢，塞爾提克把握罰球機會，沒讓快艇持續反撲，在皮爾斯投進比賽最後一顆三分球後，快艇以5分差落敗。

湯瑪斯攻下全場最高28分。（美聯社）

「幹籃哥」此役進帳23分8籃板。（美聯社）