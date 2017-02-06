NBA》罕見失態被趕出場 柯爾：不滿的事情太多（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士昨天以106：109不敵國王，主帥柯爾也因為在場上爆氣遭驅逐出場，罕見在場上失態，事後他無奈表示，他對於很多事情感到不滿，但一切都是自作自受，受到處罰不會抱怨，但也認為昨天的比賽，是勇士本季表現最差之一。

《ESPN》報導指出，柯爾（Steve Kerr）在昨天比賽第3節時，對於吹判感到不滿，包括魯尼（Kevon Looney）接連吞下犯規後犯滿出場，加上格林（Draymond Green）又被吹技術犯規，才讓柯爾忍無可忍。

事後，柯爾未針對裁判問題進行多談，只表示都是自作自受，也願接受處罰，「我對很多事情都感到不滿，但我也得到應得的處罰（被趕出場），我沒什麼好抱怨的。」目前聯盟判決尚未出爐，不過根據《今日美國》記者Sam Amick消息，柯爾很有可能遭到重罰。

但談起子弟兵的表現，柯爾就很有意見了，「這結果是我們應得的，這場比賽是我們這季表現最差之一，我幾乎快不認得這是我們的球隊，這不像我們。」而向來以團隊籃球著稱的勇士，昨晚僅傳出22次助攻，這讓柯爾大為光火，「平常我們每場比賽都有38次助攻，但延長賽居然只有22次。」柯爾認為，球的流動不及以往，也是他們落敗的原因之一。

柯爾。（資料照，歐新社）