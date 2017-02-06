NBA》回老東家最終戰 「真理」落下男兒淚（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕「真理」皮爾斯（Paul Pierce）回到波士頓TD花園球場的最後一戰，現場充斥著離情，他也如他昨天「預告」般真性情落下男兒淚，當他蹲下身親吻球場時，世紀時刻也透過畫面一一記錄。

皮爾斯自1998年選秀被塞爾提克選中，生涯多達15個賽季都在塞爾提克，2008年與賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）攜手率隊殺進總冠軍賽，最後如願奪冠，皮爾斯也獲選總決賽MVP。今天回到熟悉的老家，生涯最終戰，皮爾斯獲得主場球迷歡迎，也讓他難掩激動之情，淚灑球場。

皮爾斯親吻球場。（美聯社）

決勝節皮爾斯投進三分球。（美聯社）

皮爾斯落下男兒淚。（USA Today）

皮爾斯為場邊球迷簽名。（美聯社）

Paul Pierce kisses Lucky, the Celtics mid-court logo, for one last time before today's game! #TheTruth pic.twitter.com/RZ89Mo30uB — Celtics News （@CelticsNewsNBA） February 5, 2017