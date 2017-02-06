NBA》回老東家最終戰 「真理」落下男兒淚（影音）
2017/02/06 08:25
〔記者石毓琪／綜合報導〕「真理」皮爾斯（Paul Pierce）回到波士頓TD花園球場的最後一戰，現場充斥著離情，他也如他昨天「預告」般真性情落下男兒淚，當他蹲下身親吻球場時，世紀時刻也透過畫面一一記錄。
皮爾斯自1998年選秀被塞爾提克選中，生涯多達15個賽季都在塞爾提克，2008年與賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）攜手率隊殺進總冠軍賽，最後如願奪冠，皮爾斯也獲選總決賽MVP。今天回到熟悉的老家，生涯最終戰，皮爾斯獲得主場球迷歡迎，也讓他難掩激動之情，淚灑球場。
皮爾斯親吻球場。（美聯社）
決勝節皮爾斯投進三分球。（美聯社）
皮爾斯落下男兒淚。（USA Today）
皮爾斯為場邊球迷簽名。（美聯社）
Paul Pierce kisses Lucky, the Celtics mid-court logo, for one last time before today's game! #TheTruth pic.twitter.com/RZ89Mo30uB— Celtics News （@CelticsNewsNBA） February 5, 2017
相關新聞
- NBA》罕見失態被趕出場 柯爾：不滿的事情太多（影音）
- NBA》「真理」戲劇性投進最後一球 快艇波士頓沉船
- NBA》波士頓最終回？ 皮爾斯：沒心理準備
- NBA》熱火大勝七六人 懷特塞德：有沒有恩比德都一樣
- NBA》遭主場球迷狂噓 安東尼霸氣回應
推薦新聞
-
MLB》一年1.1億 金鶯與主力右投談妥合約2017/02/06 09:37
-
超級盃Live》獵鷹率先達陣 第2節暫時領先愛國者2017/02/06 09:05
-
NBA》沒大三元照砍42分 魏少率雷霆轟垮拓荒者2017/02/06 08:48
-
有布拉撐腰 達欣坐穩龍頭2017/02/06 06:00
-
大聯盟安打榜 一朗挑戰前202017/02/06 06:00