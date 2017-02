NBA》回老東家最終戰 「真理」落下男兒淚（影音）

〔記者石毓琪/綜合報導〕「真理」皮爾斯(Paul Pierce)回到波士頓TD花園球場的最後一戰,現場充斥著離情,他也如他昨天「預告」般真性情落下男兒淚,當他蹲下身親吻球場時,世紀時刻也透過畫面一一記錄。

皮爾斯自1998年選秀被塞爾提克選中,生涯多達15個賽季都在塞爾提克,2008年與賈奈特(Kevin Garnett)、艾倫(Ray Allen)攜手率隊殺進總冠軍賽,最後如願奪冠,皮爾斯也獲選總決賽MVP。今天回到熟悉的老家,生涯最終戰,皮爾斯獲得主場球迷歡迎,也讓他難掩激動之情,淚灑球場。

皮爾斯親吻球場。(美聯社)

決勝節皮爾斯投進三分球。(美聯社)

皮爾斯落下男兒淚。(USA Today)

皮爾斯為場邊球迷簽名。(美聯社)

Paul Pierce kisses Lucky, the Celtics mid-court logo, for one last time before today's game! #TheTruth pic.twitter.com/RZ89Mo30uB