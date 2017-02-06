超級盃Live》獵鷹率先達陣 第2節暫時領先愛國者

第51屆美式足球超級盃今天熱鬧開打。（美聯社）

上半場

中場休息前愛國者隊一度攻到達陣區前10碼，布雷迪發動跑陣攻勢，卻發生進攻組員拉人犯規，又被罰退5碼，無法達陣，上半場只靠射門得到3分，上半場結束獵鷹隊以21:3領先。

《第2節》

愛國者隊攻到32碼，卻在跑陣時被獵鷹隊擋下還掉球失誤。獵鷹隊持球反攻，推進71碼，第2節剩12分15秒，由跑鋒富利曼左路突破完成今年超級盃第1次達陣，加踢也進，獵鷹隊7:0領先。

愛國者隊攻勢不順，連棄踢都出現失誤，獵鷹隊攻勢再起，四分衛萊恩傳球和跑陣交替運用，長距離推進，中場休息前8分48秒，傳出19碼，由接球員胡伯在左側達陣，加踢再進，獵鷹拉大差距，14:0領先愛國者。

雪上加霜的是，愛國者隊在中場前兩分半鐘推進到只剩23碼，卻在中路短傳時被獵鷹隊奧佛成功攔截，還回跑82碼達陣，21:0繼續擴大分差。

《第1節》

〔記者趙新天／綜合報導〕第51屆美式足球超級盃，在台灣時間今天上午開賽，新英格蘭愛國者隊和亞特蘭大獵鷹隊，爭搶年度總冠軍，雙方打完第1節都未得分。

第51屆超級盃今天上午7時30分，在美國前總統布希擲錢幣之後開賽，愛國者隊先攻，但兩隊在第1節防守嚴密，雙方的四分衛都被對手兩度擒殺，無法完成達陣，第1節打完0:0。