NBA》詹皇及隊友發文慰問 拉文推特感謝關心

拉文本季確定報銷。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼昨日宣布後衛拉文（Zach LaVine）因左膝十字韌帶撕裂，剩餘賽季報銷。消息一出，許多球員都獻上關心，拉文今天也在推特發文表示會努力度過這個難關。

隊友湯斯（Karl-Anthony Towns）對此表示，一聽到消息就哭了，希望好兄弟拉文能早日康復。盧比歐（Ricky Rubio）則說，拉文是他看過最努力的人，他也相信拉文之後會以更強而有力的姿態回歸。

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也在推特上向拉文獻上祝福，「雖然我私底下不認識你，但我很欣賞你的天份，祝你早日康復。」

拉文稍早發布一則貼文，文中除了談到報銷後的心情也感謝大家對他的支持，「這是輕微的阻礙，但我之後會以更強壯的狀態回歸。如果你認識我的話，你知道我會努力度過這些事，剩下的賽季就幫我的隊友們加油吧。#Twolves」