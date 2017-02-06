NBA》被點名休息室「抓耙子」公牛助教布朗喊冤

布朗（NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕公牛前幾日爆出球團藉由偷聽更衣室球員的對話，以此作為交易籌碼。報導中也明指出在助理教練布朗（Randy Brown）面前要謹言慎行，否則內容可能傳到總經理佛曼（Gar Forman）耳裡。對此，布朗出面否認。

根據外電，公牛球星巴特勒（Jimmy Butler）與多名球員都表示，在更衣室聊天要小心，因為會有人向球團洩漏出聊天內容。公牛前球員漢米爾頓（Richard Hamilton）更直稱助理教練布朗就是球團的眼線。

不過布朗透過《芝加哥論壇報》出面大聲喊冤，「我的名譽遭到毀謗，我這幾天都睡不好。我曾在NBA打球12年，我在場上場下都是個好隊友，作為一個前球員，我知道更衣室是多麼的神聖，所以我絕對不可能去破壞規則，更衣室是屬於球員的空間，不是讓我去打小報告的地方，我絕不會這麼做。」

「我自認是一個很棒的教練，我為總教練霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）及公牛球團努力工作，我覺得我與球員的連結多過於籃球，所以把我形容為一個告密者很不恰當，我不是這樣的人。」

但布朗並沒有否認他與總經理佛曼（Gar Forman）之間密切的關係。「我認識佛曼28年了，我們的關係永遠不會變。佛曼也從來沒有叫我去竊聽更衣室的對話，他不可能叫我這樣做。」