NBA》沒大三元照砍42分 魏少率雷霆轟垮拓荒者
2017/02/06 08:48
魏斯布魯克轟下42分。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕雷霆作客拓荒者一戰，雖然「大三元製造機」魏斯布魯克今天沒能繼續繳出大三元成績，他在決勝節轟進19分，單場豪奪42分，率雷霆以105：99拉出2連勝，台灣時間明早8點將背靠背戰溜馬。
除了42分全場最高，魏斯布魯克再外帶8助攻、4籃板，他在決勝節剩下1分18秒砍進外線，將雷霆得分突破100大關，之後又靠著罰球連拿5分，球迷都忍不住高喊「MVP！」魏少表示，今天的比賽做到了自己最想完成的事：防守。「我認為這是最重要的部分，在我們最需要的第4節，我們做到了。」
歐拉狄波。（美聯社）
隊友歐拉狄波（Victor Oladipo）也有24分13籃板3助攻2抄截佳作，是此役雷霆勝出的關鍵，歐拉狄波將勝利歸功於團隊默契，「我們在防守表現很出色，尤其是下半場，我們只是做好這件事而已。」
拓荒者里拉德（Damian Lillard）此役繳出29分7籃板，沒能助隊取得勝利，他坦言「很失望」，「滿挫折的，我真的覺得我們可以競爭，再次贏得勝利，但像我們這季很多的比賽一樣，我們有機會，但不見得都能把握。」
里拉德。（美聯社）
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