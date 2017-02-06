網球》打出界外球大爆氣？加拿大小將失控擊傷主審左眼（影音）
2017/02/06 09:52
17歲小將沙波亞洛夫。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕加拿大網球未來之星、去年溫網青少年組單打冠軍沙波亞洛夫（Denis Shapovalov），今年轉職業選手即代表國家參加台維斯盃，在第一輪比賽中沙波亞洛夫因為自己打出界外球，憤而將手中的球用力擊出，沒想到正中主審左眼，嚇壞在場所有人。
主審被球擊中左眼瘀青。（美聯社）
事後沙波亞洛夫立即向主審道歉，主審送醫檢查後，這位17歲小將神情相當焦慮的坐在選手休息區，所幸主審僅眼周瘀傷，並無大礙，但最後沙波亞洛夫仍因此被判決輸掉比賽，由對手英國艾德蒙（Kyle Edmund）獲勝，而他代表的加拿大隊也確定出局，止步首輪。
相關新聞
- 台灣女網雙詹衛冕 本季開胡合捧第9冠
- 絲薇托莉娜強壓彭帥 首捧台灣女網冠軍
- 謝淑薇再轟核銷問題 網協：已開過說明會 體育署周一回覆
- 網球》又是相忍為國？謝淑薇再轟網協：核銷單據不知去向
- 網球》從0冠陪伴到89冠 費德爾感性談愛妻
推薦新聞
-
HBL》球員受傷退場用廣告看板抬？安全問題引議論2017/02/06 10:59
-
日職》卡位中外野手 陽岱鋼守備巨人教練按讚2017/02/06 10:47
-
NBA》輸國王再爆內鬨？格林嫌KD不夠積極（影音）2017/02/06 10:39
-
MLB》加薪到1.1億 金鶯與主力右投談妥合約2017/02/06 09:37
-
NBA》沒大三元照砍42分 魏少率雷霆轟垮拓荒者2017/02/06 08:48