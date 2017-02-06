網球》打出界外球大爆氣？加拿大小將失控擊傷主審左眼（影音）

17歲小將沙波亞洛夫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕加拿大網球未來之星、去年溫網青少年組單打冠軍沙波亞洛夫（Denis Shapovalov），今年轉職業選手即代表國家參加台維斯盃，在第一輪比賽中沙波亞洛夫因為自己打出界外球，憤而將手中的球用力擊出，沒想到正中主審左眼，嚇壞在場所有人。

主審被球擊中左眼瘀青。（美聯社）

事後沙波亞洛夫立即向主審道歉，主審送醫檢查後，這位17歲小將神情相當焦慮的坐在選手休息區，所幸主審僅眼周瘀傷，並無大礙，但最後沙波亞洛夫仍因此被判決輸掉比賽，由對手英國艾德蒙（Kyle Edmund）獲勝，而他代表的加拿大隊也確定出局，止步首輪。