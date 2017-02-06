網球》肩傷照樣直落三 喬帥不打杜拜公開賽

喬科維奇。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台維斯盃在世界各地如火如荼展開，世界排名第二的前球王喬科維奇（Novak Djokovic）代表自己的國家塞爾維亞出賽，首輪面對俄羅斯隊。塞爾維亞大獲全勝，毫不留情的擊敗對手，下一輪將面對西班牙。而喬帥在賽後宣布因肩傷不會參加2週後的杜拜公開賽。

喬帥在4日比賽中要求傷停，請防護員緩解右肩不適，傷停後仍直取三擊敗俄羅斯20歲小將梅維迪夫（Daniil Medvedev）。看起來狀況不差卻在今日宣布退出杜拜公開賽，喬帥從2007年就未曾缺席這場賽事，並且至少要到3月印第安泉大師賽才會參加比賽。