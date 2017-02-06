NBA》才剛花大錢簽下 諾亞下季卻可能被降替補？
2017/02/06 10:42
諾亞下季恐成替補。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克先前才因「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的交易傳言而鬧得沸沸揚揚。今日又傳出本季才加盟的諾亞（Joakim Noah）下一季有可能降為替補。
尼克本季以四年7200萬美元（約新台幣23億）的價碼簽下諾亞，但諾亞本季大小傷勢不斷，缺席多場比賽，平均上場22分鐘，場均可得5分、8.7籃板，表現也不如預期。
而根據《紐約郵報》的報導，因為諾亞的合約關係，尼克並不會交易他，但有意於下一季開始將諾亞降為替補。而新秀赫南高梅茲（Willy Hernangomez）與歐昆恩（Kyle O'Quinn）可望在下季取代諾亞擔任先發。
尼克教練何納塞克（Jeff Hornacek）並沒有把話說死，僅表示未來會增加這兩名年輕球員的上場時間。「很明顯地我們該讓赫南高梅茲多上場，可能先從板凳開始或是之後會讓他先發。而歐昆恩的表現也不錯，你必須因應他們的表現來做決定。」
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