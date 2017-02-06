日職》卡位中外野手 陽岱鋼守備巨人教練按讚

陽岱鋼昨練球受到教練盛讚。（取自體育報知）

〔體育中心／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼本季轉戰巨人，新球季無畏外野競爭，昨天練球大展守備能力，巨人外野守備跑壘教練大西崇之更大讚陽岱鋼「有才華」、「像新庄剛志」。

昨天練球時陽岱鋼在第一時間作出判斷，不費力進入球的落點輕跳接起，一連串流暢的動作讓大西教練頻頻稱讚，指出中堅手立岡宗一郎、橋本到等人的守備範圍都不錯，不過陽岱鋼的範圍更廣，有意欽點陽岱鋼鎮守中外野，「（陽）有才華的運動員，像新庄剛志那樣，看著就有安心感。移動步幅大、球的落點判斷、用手處理球到傳球身體的用法都是高水準，如果守備移動都能如此，他固定守中外野，也能支撐、引導球隊的外野守備。」

面對教練的盛讚，陽岱鋼表示，沒有特別留意新庄剛志的方式，但之前接受過前輩森本稀哲的教導，或許是在這部分有相似之處。陽岱鋼解釋，「我的起步方式比較特別，我比較像在打者擊球前或投手出手前判斷，預測球打出去的方向開始移動，如果不這樣做，我覺得沒辦法及時接到球。」