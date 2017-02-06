超級盃》Lady Gaga二度獻唱 吊鋼絲勁歌熱舞超high（影音）

Lady Gaga為超級盃性感開唱。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕第51屆NFL超級盃休士頓開戰，去年獻唱國歌的大明星「女神卡卡」（Lady Gaga）今天二度登上超級盃舞台勁歌熱舞，一系列暢銷組曲，讓觀眾聽得如癡如醉。

中場表演時間，卡卡穿著一身亮麗舞台服，以一首慢歌《God Bless America》揭開序幕，接著曲風一遍，她從上方吊鋼絲緩緩降落中央舞台，改編熱唱成名曲《Poker face》，換來台下粉絲群起尖叫，還加碼利用鋼絲做出高難度動作。

此外，卡卡還一路演唱多首歌曲，包括《Born This Way》、《Telephone》、《A Million Reasons》、《Bad Romance》等歌，一反外界對她表演內容的猜測，卡卡並沒有在舞台上聲明政治立場，取而代之的表演主軸是團結和和平為題，為超級盃再度帶來完美演出。

除了卡卡的中場表演，今年超級盃國歌開唱則由鄉村歌手布萊恩（Luke Bryan）領銜。

Lady Gaga利用鋼絲做出特別表演。（歐新社）

Lady Gaga二度登上超級盃舞台。（歐新社）

Lady Gaga利用鋼絲做出特別表演。（歐新社）