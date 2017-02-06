NBA》輸國王再爆內鬨？格林嫌KD不夠積極（影音）
2017/02/06 10:39
〔體育中心／綜合報導〕昨天勇士以106：109在延長賽終不敵國王，杜蘭特此役也發生進攻當機的問題，全場僅攻下10分，暫停時，場邊觀眾捕捉到格林（Draymond Green）與杜蘭特（Kevin Durant）發生激烈的言語交換，事後格林表示，他認為杜蘭特應該更積極出手。
雖然沒有說明和杜蘭特說了什麼，但格林認為，杜蘭特應該更積極出手，「我認為他應該要出手更多次，這是肯定的」，但格林也相信隊友很快會恢復手感，「今晚我們的進攻很不像我們，不過我也不擔心。我也相信杜蘭特不會每場比賽都只出手10次。」
其實先前格林就曾在場上飆罵杜蘭特，當時杜蘭特表示，純粹是格林比較真性情，但這次輸球，兩人爭執的畫面又再度躍上媒體版面。
與灰熊一戰，格林也曾激動飆罵杜蘭特：
杜蘭特（右）與格林。（資料照，法新社）
格林（左）。（資料照，美聯社）
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