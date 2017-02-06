HBL球員大扭倒地 大會竟無擔架竟用這個抬...

泰山高中韓杰諭（中）膝蓋受傷，但現場竟無擔架，只能用廣告看板抬出場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕在國內頗受歡迎的高中籃球聯賽（High School Basketball League，HBL）竟連基本的醫療設施都沒有？有網友爆料昨天在新莊體育館的八強賽事，有球員不慎受傷，但現場竟無擔架，最後只能用廣告看板把受傷球員抬出場。

泰山高中籃球隊總教練陳志忠打臉主辦單位，稱有問過大會防護員，防護員說沒擔架才用看板，請大會別在說謊。（圖擷自臉書粉絲團「心有獨忠 籃球員陳志忠後援會」）

有網友在臉書粉絲團「爆料公社」表示，昨天在新莊體育館觀看HBL的八強賽事，泰山高中對上高苑工商最後一節，有球員不慎受傷，沒想到竟無擔架可用，最後居然是拆了一旁的廣告看板，將受傷球員抬出場外，讓他直呼太扯：「真的覺得OOXX，經費都不知花那去了」。

據了解受傷球員為泰山高中三塔之一的高二前鋒韓杰諭，在比賽最後8.3秒，不慎扭傷左膝蓋倒地不起，賽後泰山教練廖文彬表示，韓杰諭的左膝有明顯扭傷狀況，估計韌帶也受到傷害，八強賽基本上已不會再上場。

高中體總辯稱大會備有擔架，但泰山的防護員先一步動作，用看板把人抬出去，但遭

泰山高中籃球隊總教練陳志忠打臉，陳志忠稱有問過大會防護員，防護員說沒擔架才用看板，呼籲主辦單位別再說謊。

網友紛紛痛批主辦單位：「這是一個該檢討的問題，怎麼辦比賽的，連教育部都這樣」、「相忍為國啊～年輕人身強體壯，受傷何需擔架」、「運動員會轉籍不是沒原因的」、「本擔架由廠商贊助提供」、「正常像這種體育活動～不是應該有個醫療小組及後方要輛救護車待命嗎？」