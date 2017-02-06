NBA》錢不是重點 帕丘利亞盼續留勇士

帕丘利亞（左）（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球員帕丘利亞（Zaza Pachulia）征戰NBA已經14年，待過5個球隊，而他近期接受採訪時表示，勇士是他待過最好的球隊，他想繼續留在這。

帕丘利亞本季僅與勇士簽下一年290萬美金（約新台幣9000萬元）的合約，比他過去三年的合約都還要低。不過帕丘利亞並不在意，並表示贏球才是最重要的。

而他受訪時，談到他的未來動向表示，「我不希望在勇士的賽季就此結束，當人們問我今夏成為自由球員後要去哪，我只想說，我哪都不會去，我會留在這裡。這個驚人的團隊有優秀的教練、球團與球迷，能待在這對我來說是很重要的經驗。」

帕丘利亞在過去14場比賽中，有7場得分都破十，與隊友間的默契也越來越好。在本季NBA中鋒裡，帕丘利亞不僅正負值（+7.2）居冠，他的罰球線命中率77.3%也高於中鋒的平均值。