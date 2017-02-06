NBA》狼王新工作適應良好 瑞佛斯：他總是講出我不說的事
2017/02/06 12:14
快艇總教練瑞佛斯。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕快艇今年一月中才聘請退休球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）為球隊顧問，而總教練瑞佛斯（Doc Rivers）先前在塞爾提克執教時，賈奈特正是他的子弟兵。
瑞佛斯談到賈奈特時表示，當初邀請他是因為他無與倫比的競爭精神以及直言不諱的表達方式，對球隊來說都是新的嘗試。「我並不知道賈奈特會如何協助球隊，但他充滿能量，所以我假定讓他加入球團並不會是壞事。賈奈特對球員很嚴格，他也總是會說出我不會講的事。」
瑞佛斯也回憶賈奈特來當顧問的第一天，「那天很酷，他和皮爾斯（Paul Pierce）一起進來辦公室，我們就坐著聊天，他們已經不再把我當成是教練，那天我們聊了很多以前不曾說過的事，我學到很多關於球隊的事，這些我以前都不知道。」
但瑞佛斯並不贊成賈奈特成為總教練，「我認為他太激烈了，我不認為他適合當教練，他現在做的事情很好，因為他有很多東西可以教人，而且他是個好老師。」
賈奈特。（美聯社）
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