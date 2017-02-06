HBL》球員受傷退場用廣告看板抬？安全問題引議論

泰山高中球員韓杰諭受傷，但卻用廣告看板抬下場。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL八強戰昨在新莊、板橋體育館兩地開打，而泰山高中球員韓杰諭昨天在第4節時因為左腳膝蓋扭傷倒地，事後卻被場邊人員以廣告看板抬下場，意外引起討論。

泰山高中昨以70：77不敵高苑工商，且主力球員韓杰諭還因為左腳膝蓋扭傷退場，接下來的比賽也將無法上場。不過韓杰諭受傷時，場邊人員卻是用廣告看板將他抬下場，而非醫療用擔架，讓眾人為他捏一把冷汗，也讓運動員安全問題，再度成為大家討論焦點。

泰山高中韓杰諭（右）膝蓋受傷退場，經過簡單治療後被揹回休息室。（記者陳志曲攝）