經典賽》想為中國贏球 退役大聯盟投手復出

陳用彩。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕前大聯盟投手陳用彩（Bruce Chen）將在經典賽代表中國，出生自巴拿馬的他，這次選擇披上中國戰袍是為了回饋祖父母，也想幫助中國贏得比賽。

陳用彩今年39歲，2015年宣布退休，結束17年棒球生涯，前2屆經典賽陳用彩都代表巴拿馬，2013年巴拿馬資格賽出局，陳用彩曾試圖改為中國效力，但礙於祖父到巴拿馬後改姓，中國和巴拿馬文件之間不一致，導致批審過程延宕，沒趕上最後名單的期限。這次選擇代表中國出賽，陳用彩說，是為了回饋祖父母，「雖然我在巴拿馬出生，但我有中國血統，我父母很自豪，我也能想像祖父母在世，也會很驕傲我為他們的祖國效力。」

陳用彩說，祖父母不會講西班牙語，長大後很難和他們溝通，但這次經典賽是個機會，能在孩子面前榮耀家鄉，他表示不想只是單純代表國家，還想為中國贏球，「我想幫忙帶領他們，希望能指導這些年輕球員，讓他們知道自己能做到什麼，中國棒球會變得更好。我想榮耀我的家人，這是個機會，我會盡最大的努力。」

陳用彩也透露，為這次「復出」做了些準備，「在這裡和印地安人，我們有個團隊的投球計畫和防護員，能幫助手臂速度和維護，雖然不知道現在我能投到多少，但現在新世代的技術，我很肯定強度比6週前開始還要多，我想盡力幫助球隊。」陳用彩說。